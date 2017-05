W Bochni pełno gwiazd

W jubileuszowym 10. Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni bierze udział 25 duetów integracyjnych, zespoły i kabarety. Pary tworzą utalentowani muzycznie uczestnicy z jakąś niepełnosprawnością i w pełni sprawni. Przyjechali z całej Polski. Poznali się dopiero tu i podczas dwudniowych warsztatów szlifowali wspólne wykonanie utworu.

Warsztaty w tych kategoriach prowadziły 16 i 17 maja takie sławy, jak Halina Frąckowiak, Adrianna Biedrzyńska, Magdalena Kumorek, a także Janusz „Yanina” Iwański, Marek Piekarczyk, Maurycy Polaski i Mietek Szcześniak.

Dzisiejsze przesłuchania rozpoczął recital Haliny Frąckowiak Beata Malec-Suwara /Foto Gość Dziś, 18 maja, do grona jurorów dołączyli m.in. pochodzący z pobliskiego Nowego Wiśnicza Wiesław Komasa i Jacek Wójcicki. O godz. 17 do Bochni przyjedzie także prezydentowa, by spotkać się z uczestnikami festiwalu. – Od kilku lat z Kancelarii Prezydenta dostawaliśmy dla uczestników nagrody, były pióra i dyplomy podpisywane przez Prezydenta. W tym roku zwróciliśmy się do pani prezydentowej z prośbą o objęcie patronatem naszego jubileuszowego festiwalu. Nie tylko się zgodziła, ale także odwiedzi nas dzisiaj – mówi Jurek Turek, pomysłodawca bocheńskiego festiwalu i wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni, które jest organizatorem imprezy.

Przesłuchania duetów integracyjnych podczas festiwalu w Bochni Beata Malec-Suwara /Foto Gość Podczas koncertu galowego oprócz laureatów wystąpi zespół T.Love, a Marek Piekarczyk zostanie uhonorowany specjalną jubileuszową statuetką przyjaciela Festiwalu Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem".

– Niemal od początku jest obecny na festiwalu, poza tym bardzo dużo nam pomógł. To dzięki niemu wiele drzwi otwiera się dla nas. Teraz jest nam już łatwiej. Wielu z tych, którzy tutaj byli, wracają do nas z przyjemnością – mówi Jurek Turek. – Podobnie jak Marek Piekarczyk na początku festiwalu pomagał Marek Pacuła z Piwnicy pod Baranami, który od kilku lat jest w śpiączce i dlatego go tutaj z nami nie ma – dodaje.

Podczas tegorocznej jubileuszowej edycji festiwalu otwarto również wystawę Stanisława Kmiecika, niepełnosprawnego artysty, który swoje obrazy maluje nogami i ustami. Wernisaż odbył się 16 maja w tutejszej Bibliotece, a uświetnił go recital Marka Piekarczyka.

Zdjęcia z recitalu Haliny Frąckowiak i przesłuchań zamieściliśmy TUTAJ.

Więcej na temat festiwalu, a także o tym, jak odbierają go uczestnicy, będzie można przeczytać w 22 numerze tarnowskiej edycji "Gościa Niedzielnego".