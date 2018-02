Już drugi rok ks. Jacek Nowak, proboszcz w tarnowskich Mościcach, zachęca wiernych do modlitwy tzw. Zegarem Męki Pańskiej. Jest to nabożeństwo, które zachęca do przeżycia całej doby, towarzysząc Panu Jezusowi w ostatnich 24 godzinach Jego Męki.

– Zegar Męki Pańskiej to chwalebna praktyka modlitewna, która wśród pasyjnych nabożeństw, takich, jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale, zajmuje poczesne miejsce i pozwala kierować nasze myśli ku Pasji Jezusa Chrystusa – wyjaśnia kapłan.

Ks. Jacek Nowak, proboszcz w tarnowskich Mościcach, zachęca wiernych do modlitwy z Zegarem Męki Pańskiej Beata malec-Suwara /Foto Gość Wydrukowane zegary z rozpisanymi godzinami chętnie zabierają ze sobą wierni. – Modlitwa ta jest przede wszystkim wielką pomocą dla chorych i cierpiących na bezsenne noce. Wtedy swym cierpieniem łączą się z cierpiącym Jezusem – zauważa ks. Jacek Nowak.

W ubiegłym roku dostrzegł, że ludzie najczęściej modlą się Zegarem Męki Pańskiej z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. W ten sposób czuwają także podczas wieczystej adoracji w kościele.

Kliknij i zobacz, jak rozważać Zegar Męki Pańskiej

Koła Koronkowe z mościckiej parafii zachęcają także do wielkopostnej praktyki „Zanurz się w Ranach Jezusa”, polegającej na uwielbianiu i wypraszaniu Miłosierdzia Bożego płynącego z Ran Pana Jezusa.

Siostry Marietta i Iwona ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, mieszkające w Mościcach, przygotowały karteczki z wypisanymi "Ranami Pana Jezusa" i zachęcają, aby codziennie lub jeden raz w tygodniu wyciągnąć jedną z nich i w tej Ranie oraz płynącym z niej Miłosierdziu zanurzyć siebie, swoje życie i własne rany.