Przyjmuje się, że kamienica powstała w 1524 roku. W rzeczywistości jest starsza i są na to dowody.

Mszą św. pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza w tarnowskiej katedrze 10 maja rozpoczęły się obchody związane z najstarszą kamienicą miasta, w której obecnie znajduje się Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Wzięli w niej udział uczestnicy kolorowego korowodu w strojach z historycznych z różnych epok, który po Eucharystii przeszedł głównymi ulicami starego miasta. Tylko spójrzcie:

Przez wieki po Tarnowie - barwny korowód z okazji 500-lecia Domu Mikołajowskiego. Gość Tarnowski

- Kiedy na was patrzę, to przychodzi mi na myśl pielgrzymka pokoleń tego miasta, jego tradycje, zwyczaje, rytuały, ale także w tym miejscu, sercu naszej diecezji, procesja ludzi wierzących, którzy w różnych okolicznościach życia w tym mieście przyjmowali, przekazywali i rozwijali swoją wiarę, a mając Boga w sercu, przyczyniali się do ubogacania tego miasta - mówił biskup.

Dzięki nim plac Katedralny w Tarnowie zamienił się w dawny jarmark, podczas którego można było spróbować staropolskiego jadła, wybić pamiątkową monetę, zapoznać się z dawnym rzemiosłem, ale też z całkiem współczesną, a nawet wybiegającą w przyszłość ofertą szkoły katolickiej w Tarnowie. Każdy też mógł do specjalnej skrzyni złożyć niewielki dar, jaki chciałby przekazać kolejnym pokoleniom tarnowian, a który zostanie zamknięty w specjalnej kapsule czasu. Ukazało się także okolicznościowe wydanie "Muzealnych Wieści" oraz wydano serię jubileuszowych pocztówek.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Caritas Sacerdotalis, a w pomoc włączyło się wiele organizacji i osób, m.in. Wataha Rycerska z młodzieżą z XVI Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowa, młodzi z KSM w Laskowej czy wspomniana Katolicka Szkoła Podstawowa w Tarnowie.

- Tę jedność kroczenia wspólnie przez dzieje naszego miasta pragniemy podkreślać dzisiaj tym wydarzeniem i przypominać, że razem tworzymy historię, razem przez nią idziemy i przez wieki towarzyszy nam w tym Pan Bóg i on nas prowadzi. Symbolem tego jest Dom Mikołajowski i świętowany jego jubileusz 500-lecia, który jest dumą miasta, mieszkańców i Kościoła, wszystkich razem, bo to jest nasza historia, nasze miasto i nasz Kościół - podkreśla ks. Tomasz Janik, prezes Fundacji Caritas Sacerdotalis.

O tym, że Dom Mikołajowski jest starszy i ma więcej niż 500 lat można wnioskować na podstawie m.in. dokumentu przechowywanego w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie - aktu donacji domu wikariuszom katedralnym przez jego właścicieli Jana i Barbarę Mikołajowskich z Mikołajowic. Beata Malec-Suwara /Foto Gość

O historii świętującej jubileusz kamienicy opowiedział barwnie pasjonat historii, licealista Kacper Szymański, przewodnik muzealny. Posłuchajcie:

Kacper Szymański: Rys historyczny Domu Mikołajowskiego Gość Tarnowski

Zapraszamy do odwiedzania Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, a jeszcze dzisiaj na dalsze świętowanie, czyli koncert w wykonaniu Chłopięcego Chóru Katedralnego Pueri Cantores Tarnovienses i solistów Filharmonii Krakowskiej przy akompaniamencie Jakuba Kapały i pod batutą ks. dr. Grzegorza Piekarza. W pierwszej części wykonane zostaną utwory mistrzów muzyki renesansowej. Część druga koncertu to historyczne wydarzenie w życiu Tarnowa - premierowe wykonanie Mszy nr VII (F-dur) autorstwa tarnowianina Józefa Władysława Krogulskiego. To wszystko dziś, 11 maja, o godz. 19 w tarnowskiej katedrze.