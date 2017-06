GPS i przybytek świętych

"Czyż święci nie są po to, ażeby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to" – przypomniał słowa Jana Pawła II wypowiedziane 30 lat temu w Tarnowie biskup tarnowski Andrzej Jeż, wygłaszając dzisiejszą homilię w czasie Mszy św. sprawowanej z okazji rocznicy papieskiej pielgrzymki i beatyfikacji Karoliny.

W czasie Eucharystii do kościoła bł. Karoliny, który jest materialną pamiątką wydarzeń sprzed 30 lat i wyrósł na ołtarzu papieskim, uroczyście wprowadzono relikwie kolejnych świętych – św. Maksymiliana Marii Kolbego i bł. Jerzego Popiełuszki, a także obraz patrona harcerzy bł. ks. Wincentego Frelichowskiego ufundowany przez senatora Kazimierza Wiatra.

Relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki niósł brat błogosławionego z żoną Beata Malec-Suwara / Foto Gość Relikwie bł. Jerzego Popiełuszki niosła rodzina błogosławionego, jego brat Józef z żoną. Z kolei obraz bł. Frelichowskiego ma przypominać o ukrywanym 30 lat temu przed służbami bezpieczeństwa fakcie, iż 10 czerwca 1987 roku w podziemiach kościoła grupa harcerzy w mundurach złożyła na ręce Ojca św. przysięgę harcerską w imieniu wszystkich harcerzy.

– Mamy tutaj dzisiaj orszak świętych – mówił w czasie homilii bp Jeż, zachęcając wiernych do przyoblekania się w świętość i zakrywania owego wstydu świętością. – Oni wszyscy, błogosławieni i święci, wyruszają do nas ze swoim przesłaniem, ale także wspierają nas swoim wstawiennictwem u Boga – dodał hierarcha.

Mówił, iż cieszy go rozwijający się dynamicznie kult bł. Karoliny. – Żywy kult oraz związane z nim duszpasterstwo jest bardzo ważne, ważniejsze nawet niż wyproszenie cudu za przyczyną błogosławionej, który wymagany jest do jej kanonizacji – dodał, przyznając, że bardzo mu zależy, by i to stało się faktem.

Zachęcał do podążania drogą, którą wytyczają święci. Pierwsze litery włoskich słów Giovanni Paolo Santo (Jan Paweł Święty) tworzą znany wszystkim skrót GPS.

Biskup tarnowski Andrzej Jeż poświęcił znajdujące się w tym kościele witraże. I one w większości przedstawiają świętych Beata Malec-Suwara / Foto Gość Pasterz Kościoła tarnowskiego poświęcił dzisiaj także witraże w kościele bł. Karoliny. I większość z nich przedstawia świętych i błogosławionych. – Mamy tutaj św. Świerada i Benedykta, św. Stanisława ze Szczepanowa, św. Szymona z Lipnicy, św. Kingę, bł. Ledóchowskie, św. Jadwigę, św. o. Pio i św. Brata Alberta. Pozostałe witraże z kolei prezentują najważniejsze sceny z życia Pana Jezusa i Jego Matki – wyjaśnia ks. prałat Stanisław Dutka, proboszcz parafii.

Zachęca do obejrzenia zgromadzonych w kościele pamiątek związanych z pielgrzymką św. Jana Pawła II do Tarnowa. Jest tu ołtarz, przy którym papież sprawował Mszę św. beatyfikacyjną, ambona, tron papieski, ornat, który dzisiaj założył biskup Jeż, a także kadzielnica, puszka i kielich. – To namacalne pamiątki tamtej pielgrzymki. Ojciec św. tych wszystkich rzeczy dotykał i z nich korzystał. Dziś one przypominają nam o nim – mówi ks. Dutka.

Zobacz także zdjęcia z uroczystości w kościele bł. Karoliny w Tarnowie: 30. rocznica papieskiej pielgrzymki do Tarnowa.

Z okazji 30. rocznicy pobytu Ojca św. w Tarnowie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich wydało album przypominający tę pielgrzymkę. Ono także wraz z Urzędem Miasta Tarnowa oraz parafią bł. Karoliny było organizatorem trwających trzy dni obchodów rocznicowych. Były koncerty, Papieski Memoriał Biegowy, pokazy, zabawy, jak też wspólne śpiewanie ulubionych pieśni Jana Pawła II.

Czytaj także: