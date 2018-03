Śmierć polskiego misjonarza

- Ksiądz Adam utonął w Dar Es Salaam w Tanzanii w wieku 35 lat - poinformował ks. Andrzej Grych, przełożony prowincji polskiej Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.

Zmarły kapłan pochodził z parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy. Święcenia kapłańskie otrzymał w swoim kościele parafialnym 22 czerwca 2013 roku z rąk bp. Władysława Bobowskiego. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Święcenia kapłańskie ks. Adama

SMA Do misji kapłańskiej przygotowywał się 10 lat: najpierw trzy lata w Domu Formacji SMA w Borzęcinie Dużym i studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Księży Pallotynów w Ołtarzewie, potem roczny staż językowy: język angielski w Anglii i język francuski we Francji. Odbył również roczny staż misyjny w Tanzanii, rok duchowy w Beninie i cztery lata teologii w Kenii na Uniwersytecie Katolickim w Tangazie.

- Był zafascynowany misjami, Afryką, przekonanym, że to jest jego powołanie. Kiedy przyjeżdżał do Polski i rodzinnej Dębicy, miał stały kontakt ze swoimi parafianami, którzy dzwonili do niego, informując nawet o pogodzie. Jego droga do pracy na misjach była długa, ale widać było jego determinację, która zaowocowała kapłaństwem i wyjazdem na misje - mówi ks. Jan Krupa, proboszcz w parafii MB Anielskiej w Dębicy.

