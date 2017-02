Gdzie jest ta granica? Bp Ryś o pogaństwie

- Przywołujemy w tym dniu osobę abp Wiktora Skorca, który udzielił nam przywileju trwania dzień i noc przy Jezusie w Najświętszym Sakramencie. Przywołujemy z wdzięcznością ks. prał. Józefa Porembę, który przez wprowadzenie adoracji w czwartki każdego tygodnia stworzył silne podwaliny i klimat do wprowadzenia adoracji wieczystej. Trzeba wspomnieć ekipę, która była na samym początku, była bardzo zaangażowana w rozpoczęcie adoracji. Trudno nie wymienić Janusza Wątrobę, który od pierwszych chwil koordynuje tę adorację, Jacka Osaka, który jest takim „zawodowym” adorującym. Ale sądzę, że zgodzicie się ze mną, że to Pan Jezus „wymyślił” tę adorację. On nas natchnął, umocnił - mówił ks. Stanisław Cyran, proboszcz parafii.

Niedawno pojawiły się małe grupy w parafii, które obejmują prawie 20 proc. parafian. Jak mówi ks. Cyran Jezus Eucharystyczny umacnia ludzi. Teraz w małych grupach ewangelizacyjnych odbywa się formacja. Przyjdzie czas na posłanie do głoszenia Ewangelii.

- Muszę powiedzieć, ile razy czytam ten dzisiejszy fragment Ewangelii, kiedy Jezus przeprawia się na drugą stronę, do świata niewiary, to dźwięczy mi w uszach pytanie: gdzie jest ta granica? Gdzie jest ta granica między świętą ziemią a światem bałwochwalczym. Gdzie jest ta granica? Macie ochotę powiedzieć, że za drzwiami tego kościoła, na zewnątrz? Tu jest świat Boży, a tam pogaństwo? Żeby to było takie proste. A nie jest tak, że ta granica jest w nas samych? Czy nie jest tak, że w każdym z nas jest taki świat, do którego Boga nie chcemy wpuszczać? - pytał w homilii bp Grzegorz Ryś. Tymczasem Jezus chce przyjść do tego naszego świata, w którym funkcjonujemy jak poganie.

Cała homilia bp. Grzegorz Rysia:

